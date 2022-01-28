Бывший глава Союза биатлонистов России предложил отменить тесты на COVID-19

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что все обвинения в его адрес со стороны гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна являются голословными. Футбольный функционер подчеркнул, что Зарему Салихову уже ловили на лжи, и делал это бывший спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов, сообщает «Чемпионат».

Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьёй. Они, наверное, думали, что я замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже...