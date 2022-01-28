Бывший глава Союза биатлонистов России предложил отменить тесты на COVID-19
Владимир Драчёв: я то, чтобы отменить тесты на COVID-19 на Олимпиаде
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
17:52, 28 января 2022
Владимир Драчёв Фото: Андрей Аносов/СБР/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не видит необходимости для спортсменов, принимающих участие на Олимпиаде, каждый день сдавать ПЦР-тесты. По его мнению, все биатлонисты, которые прибыли в Пекин, должны принять участие в стартах.
Я вообще за то, чтобы отменить эти тесты. Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры. Это будет, по крайней мере, спортивный принцип, — сказал Драчёв.
Специалист добивал, что опасается обилия ложноположительных результатов тестирования, которые могут повлиять на допуск спортсменов к отдельным гонкам.
Ранее Драчёв раскритиковал нынешнее руководство СБР за ошибки при контроле документов перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.