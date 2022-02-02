Бывший футболист «Локомотива» рассказал о взятках в клубе

Бывший полузащитник «Локомотива» Иван Старков рассказал, что в клубе практиковались взятки за место в основном составе, когда с командой работал Анатолий Бышовец. Деньги нужно было выплачивать с премиальных или с зарплаты, сообщил футболист сайту Sport24.

Да, мне предлагали и другим молодым предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду. Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты, — сказал Старков.

Полузащитник также уточнил, что во времена, когда он играл в «Локомотиве», сумма премиальных составляла $30-40 тысяч.

Футболист выступал за «Локомотив» с 2005 по 2007 год. Он провёл в составе «Локомотива» 12 матчей, забив два мяча. Бышовец работал в московском клубе с 2006 по 2007 год, выиграв с командой Кубок России.

Ранее руководство «Локомотива» приняло решение прекратить сотрудничество с полузащитником Фаустино Анджорином, который летом был арендован у лондонского «Челси».