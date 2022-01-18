Бывший чемпион UFC назвал Петра Яна уродливой картофелиной

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Боец смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев дал характеристику своему потенциальному сопернику Гилберту Бернсу. По словам шведского спортсмена, родившегося в Чеченской Республике, он не предоставит никаких шансов бразильцу на победу. Об этом Чимаев заявил в видео на своём YouTube-канале.

Все говорят, что со мной никто и не хочет драться, поскольку мы всех убиваем. Гилберт Бёрнс рассказывает о Бразилии, но во мне бразильца больше, чем в нём. У меня бразильский...