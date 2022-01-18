Бывший чемпион UFC назвал Петра Яна уродливой картофелиной
Генри Сехудо: Петр Ян — это уродливая картофелина, я утоплю его задницу в борьбе
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:07, 18 января 2022
Пётр ЯнФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил желание провести бой с россиянином Петром Яном, который владеет поясом временного чемпиона. Американец уверен, что он легко победит потенциального соперника, используя богатый опыт в борьбе, сообщает mma-junkie.
Я хотел бы приехать в Россию и сразиться с уродливой картофелиной Петром Яном, подняв российский флаг после победы на глазах его болельщиков. Я просто убью этого парня. Да, он превосходный ударник. Пётр Ян невероятно хорош, когда мы говорим о чувстве дистанции, хладнокровии и позиции. Но я слишком хорош для него. Я умнее, поэтому одержу победу, буквально утопив его задницу в своей борьбе. Это могу сделать я, но не Алджамейн Стерлинг. Я куда более техничный боец. У меня есть опыт, и мне нужен шанс, а также сумка, полная денег. Но если мне не заплатят, я и пальцем не пошевелю. Этот бой важен для моего наследия, — сказал Сехудо.
Генри Сехудо в 2008 году стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Также он был чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе. В ММА он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Такой же послужной список в смешанных единоборствах и у Петра Яна.
Ранее стало известно, что ближайший бой россиянин проведёт 9 апреля против Алджамейна Стерлинга.