Бывший чемпион UFC будет секундантом Петра Яна в поединке со Стерлингом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо принял предложение временного чемпиона организации Петра Яна, который попросил американца стать секундантом в ближайшем поединке. Россиянин 9 апреля проведёт бой против действующего чемпиона лиги Алджамейна Стерлинга.

Накануне днём Петр Ян написал сообщение Сехудо в Twitter с предложением быть в его углу во время боя со Стерлингом. В ответ Сехудо дал своё согласие.

Предоставь мне кресло — и я буду в твоём углу, — написал американец, поставив рядом хэштег #andnew.

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и рассказал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.