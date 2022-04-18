Бывшего чемпиона мира по боксу ограбили в Лондоне

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан сообщил в социальной сети, что подвергся ограблению в Лондоне. Преступники угрожали ему пистолетом и украли у спортсмена часы.

У меня только что забрали часы под дулом пистолета в Восточном Лондоне, Лейтон. Я и моя супруга Фарьял переходили дорогу. Мне повезло, что она была на несколько шагов позади. Ко мне подбежали двое. Один приставил к моему лицу пистолет и потребовал отдать часы. Главное, что мы оба в порядке, — рассказал Хан.

На счету Амира Хана 34 победы и шесть поражений в профессиональном боксе. 19 февраля британец провёл свой крайний поединок против соотечественника Келла Брука. Хан проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Вскоре боксёры договорились о проведении реванша.

Ранее стало известно, что американский спортсмен Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может быть приговорён к 15-летнему тюремному сроку. Он напал на бойца Колби Ковингтона у ресторана Papi Steak в Майами. Сам Масвидаль заявил о своей невиновности, но Ковингтон настаивает, что сумел опознать нападавшего,