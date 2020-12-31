Бывшая жена Аршавина пожаловалась на равнодушие спортсмена к дочери

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Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса пожаловалась, что спортсмен равнодушен к младшей дочери. Футболист даже не удосужился поздравить ребёнка с Новым годом.

Аршавин не поздравил дочку. А Есеня просила передать, что ей все равно, — написала Алиса Аршавина в соцсети.

Ситуация усугубляется с каждым днём. Спортсмен недоволен, что ему приходится платить алименты в сумме 340 тыс. рублей. Мать девочки отметила, что малышка уже стала забывать отца, который тратит драгоценное время общения с ребёнком на времяпрепровождение с другими женщинами, пишет StarHit.

Несколько месяцев назад Аршавин выгонял бывшую жену с детьми из своего особняка в Петербурге. И Алиса Аршавина при этом ещё защищала его, отвечая на едкие комментарии тем, что папа «не способен» выгнать свою маленькую дочку.

Бывшая супруга футболиста давно строит отношения с другим мужчиной. Но при этом не может забыть Аршавина.

Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально, психосоматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь, — говорила Алиса Аршавина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-футболист сборной России Андрей Аршавин встретил новую девушку. Видео футболиста с ней опубликовала экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.