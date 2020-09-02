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Бывшая ученица Тутберидзе Паненкова завершила карьеру в 17 лет

18:50, 02 сентября 2020
Дарья Паненкова Дарья Паненкова Фото: dashulya_panenkova/instagram.com

Российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры, решив перейти на тренерскую работу. Паненкова с 2016 по 2018 год тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем — у Анны Царёвой.

Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы, — написала в Instagram Паненкова.

Фигуристка поблагодарила всех своих тренеров, клуб «Самбо-70», а также маму «за терпение и правильные слова».

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В сезоне-2017/18 на этапах юниорской серии Гран-при Паненкова завоевала золото, а в финале стала пятой. На взрослом чемпионате России 2018 года фигуристка заняла восьмое место, а на следующем ЧР — последнее. В сезоне-2018/19 во взрослой серии Гран-при на одном из этапов она стала девятой, на другом — шестой.

Как писал NEWS.ru, телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы. По его словам, Тутберидзе может переехать в США. Киселёв предположил, что в Штатах она также сможет воспитывать спортсменок, которые «уже под звёздно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы». Трусова и Розанов ушли из группы Тутберидзе в мае 2020 года. Косторная — в конце июля. Все они перешли в академию Евгения Плющенко. При этом в июле Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим в мире тренером в фигурном катании и присудил ей премию ISU Skating Awards.

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