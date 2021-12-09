Бывшая каратистка рассказала об изнасиловании детским тренером

Бывшая каратистка рассказала, что детский тренер по каратэ Евгений Ларин из Мурманска избивал плёткой её и заставлял заниматься голышом на тренировках, объясняя подобные действия спортивными аспектами. Истрия появилась в Telegram-канале SHOT.

Девушка, имя которой не разглашается, рассказала историю о том, как в 2012 году родители записали её в секцию по каратэ в Мурманске. Тренер Евгений Ларин отметил хорошие данные девочки и настоял на проведении индивидуальных занятий.

В ходе тренировок он заставлял девочку снимать верхнее кимано или заниматься голышом, объясняя это желанием наблюдать за работой мышц. Также он привязывал её к шведской стенке и избивал плёткой для «закалки спортивного духа».

По словам пострадавшей, на одном из занятий тренер признался ей в своих чувствах, после чего начал совершать в её отношении действия сексуального характера. Она долгое время не рассказывала об этой истории, потому что опасалась, что видео с ней опубликуют в Интернете.

После обнародования истории в доме Ларина провели обыска. Во время обыска было найдено огромное количество дисков с видео, наручники, маски и плётки.

Ранее сообщалось, что двукратная медалистка летних Олимпийских игр, 26-летняя австралийская пловчиха Мейделин Гровс выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах в отношении двух тренеров Федерации плавания Австралии. Как рассказала спортсменка, всё началось в 13 лет и продолжалось вплоть до того, как ей исполнилось 18.