Бюджет РФС планируют увеличить

https://news.ru/storage/news/7687c0059f2d26cfb5212418b3202f21/eafbd9a0-1046-4424-a9ef-4e488aee5fff_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования организации.

«Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами», — сказал Дюков в интервью телеканалу «Россия 24».

По предварительным прогнозам, как заявил Дюков, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы.

Дюков, являющийся председателем совета директоров футбольного клуба «Зенит» и главой компании «Газпром нефть», единственный кандидат на пост главы РФС.

Ранее сообщалось, что бывшему министру спорта Ульяновской области Сергею Кузьмину было отказано в регистрации на выборы главы союза.

22 февраля состоится отчетно-выборная конференция РФС.