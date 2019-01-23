Бюджет РФС планируют увеличить

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования организации.
«Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами», — сказал Дюков в интервью телеканалу «Россия 24».
По предварительным прогнозам, как заявил Дюков, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы.
Дюков, являющийся председателем совета директоров футбольного клуба «Зенит» и главой компании «Газпром нефть», единственный кандидат на пост главы РФС.
Ранее сообщалось, что бывшему министру спорта Ульяновской области Сергею Кузьмину было отказано в регистрации на выборы главы союза.
22 февраля состоится отчетно-выборная конференция РФС.