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Бюджет РФС планируют увеличить

Сергей Киселев/АГН «Москва»

спорт [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования организации.

«Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами», — сказал Дюков в интервью телеканалу «Россия 24».

По предварительным прогнозам, как заявил Дюков, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы.

Дюков, являющийся председателем совета директоров футбольного клуба «Зенит» и главой компании «Газпром нефть», единственный кандидат на пост главы РФС.

Ранее сообщалось, что бывшему министру спорта Ульяновской области Сергею Кузьмину было отказано в регистрации на выборы главы союза.

22 февраля состоится отчетно-выборная конференция РФС.


#футбол #бюджет #РФС #АлександрДюков
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