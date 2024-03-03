«Было непросто»: Костомаров показал, как освоил сноуборд после ампутации Костомаров показал, как катается на сноуборде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, лишившийся конечностей, удачно проехался по снежному склону на сноуборде. Видео с активного отдыха он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ура, я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья, — написал Костомаров.

До этого Костомаров публиковал видеозаписи из реабилитационного центра, где он на протезах ног поднимается через две ступени по лестнице. Также он анонсировал показ документального фильма «Рожденный дважды» о его истории. В кинотеатрах лента выйдет в прокат 9 марта.

В основе сериала лежит интервью с самим Костомаровым, его женой фигуристкой Оксаной Домниной, матерью Валентиной Николаевной, дочерью Анастасией, партнером Татьяной Навкой, друзьями, коллегами по льду, а также врачами. Кроме того, в фильме будут уникальные кадры из личного архива семьи и близких спортсмена. Шоураннеры отмечают, что всего за время работы над картиной было отснято более 30 часов интервью. В фильме представят хронику реабилитации Костомарова и его возвращения на лед.