«Были шутки про двух персонажей»: Червиченко о геях в российском футболе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал NEWS.ru слова экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который заявил, что в каждом футбольном клубе есть минимум по два игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, в России подобная ситуация невозможна.

Думаю, что не в каждом. Это навязывается в западном обществе чуть ли не в обязательном порядке. Мы можем долго на эту тему философствовать, но я не исключаю таких вещей. Западный мир переживает сложную деформацию. Что касается футбольных клубов, у нас были шутки по поводу одного-двух персонажей, но это всё-таки были именно шутки, на мой взгляд. Думаю, что у нас вообще таких футболистов нет. Может, один бродит где-то, но он не будет об этом распространяться. В мужском коллективе он сразу станет изгоем. Сомневаюсь, что ему будет комфортно находиться в команде. На эту тему начнутся шутки с утра до вечера. Через три месяца человек сойдёт с ума, — сообщил Червиченко.

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева призналась, что ей ничего не известно о геях в российском футболе.

Правдивы ли слова Эвра? Понятия не имею. Позвоните Павлику, может он знает. Я интересовалась спортом, а не мужиками-гомосексуалистами. Спросите непосредственно игроков, а не бывших жён, — сказала Мамаева NEWS.ru.

Ранее футболист «Баварии» Леон Горецка призвал спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией раскрыться. По мнению игрока сборной Германии, мировое сообщество, включая болельщиков и сотрудников футбольных клубов, должно поощрять такие поступки.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина за его высказывания в адрес американца Тимоти Ледюка. Она назвала на своей странице в Twitter комментарии наставника отвратительными и возмутительными. Ранее Жулин заявил, что «не хочет комментировать уродов». Так он отреагировал на новость о том, что Ледюк станет первым небинарным фигуристом на Олимпийских играх в Пекине.