«Был предан до мозга костей»: Иоланда Чен о скончавшемся Валерии Куличенко Легкоатлетка Чен заявила об ушедшей эпохе со смертью экс-тренера РФ Куличенко

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Иоланда Чен

Бывший главный тренер России Валерий Куличенко был непростым человеком, но больше всех любил легкую атлетику и был предан своему делу, рассказала NEWS.ru ведущая, советская и российская легкоатлетка заслуженный мастер спорта Иоланда Чен. По ее словам, главным достоинством заслуженного тренера СССР и РСФСР было умение принимать критику в свой адрес. Вместе с его смертью ушла целая эпоха, заявила спортсменка.

Он большой профессионал, к его чести, Валерий Георгиевич больше всех любил легкую атлетику, был предан своему делу до мозга костей. Сначала я была спортсменом под его руководством, потом стала журналистом и, конечно, начала задавать ему неудобные вопросы. Мы вели жесткие и откровенные разговоры. Еще, к его чести, скажу, что Валерий Георгиевич умел принимать критику. На мой взгляд, это очень ценное качество для руководителя — не быть самодуром и прислушиваться к взгляду со стороны. Очень жаль узнавать о смерти таких личностей, можно сказать, что с ним ушла целая эпоха, — сказала Чен.

Российская легкоатлетка также добавила, что ее отец дружил с Валерием Куличенко. По его словам, он был консультантом тренера, давал ему дельные и разумные советы о том, как вести себя на такой должности. Она выразила соболезнования родным и близким умершего.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Ольга Богословская заявила, что смерть Валерия Куличенко — это невосполнимая утрата. По ее словам, при его руководстве отечественная команда завоевала самое большое количество наград на различных турнирах.

Куличенко скончался 16 января на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был главным тренером сборной России на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов. В последние годы работал в «Центре олимпийских видов спорта Московской области». Тренерскую карьеру закончил в 2007 году после допингового скандала с метательницами молота.