Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

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Мария Бутырская

Бывшая фигуристка Мария Бутырская высказалась по поводу выступления на чемпионате России в Саранске олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

По мнению Бутырской, поражение спортсменки может сильно отразиться на её психологическом состоянии. Загитова накануне заняла пятое место, проиграв трем юниоркам — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной — а также 18-летней Станиславе Константиновой.

«Какой это огромный стресс: олимпийская чемпионка не попала в призёры на чемпионате страны. Зачем над ней так издеваться?» — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Она убеждена, что юниорки не должны допускаться до взрослого чемпионата России.

«Считаю, что если на международных стартах можно выступать с пятнадцати лет, то надо и у нас делать так же. А то получается, что кому-то медаль, а кому-то отбор», — добавила она.

Под отбором фигуристка имела в виду соревнования за путёвки на чемпионат Европы, в котором могут участвовать только взрослые спортсменки.

«Все те, кто отбирался на чемпионат Европы, допустили ошибки. Кто-то больше, кто-то меньше, а те, кому было всё равно, для кого это был просто прокат, откатались здорово и получили медали», — заключила Бутырская.

Чемпионат России завершится 23 декабря. По его итогам уже сформирован состав команды на первенство Европы. В Минск в январе отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

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