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Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Евгения Медведева помирится с бывшим тренером Этери Тутберидзе.

«Я не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами. Пройдёт время, боль утихнет — и Женя вспомнит, что было много хорошего, когда она тренировалась у Этери Георгиевны», — сказала Бутырская в интервью «Экспресс газете».

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионат Европы 2019 года.

Как писал News.ru, Медведева нашла место для тренировок в России.


#ЭтериТутберидзе #ЕвгенияМедведева #МарияБутырская
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