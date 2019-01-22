Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой

https://news.ru/storage/news/2509234a3e8606254b492bed32d84bc4/8a7808a9-f298-4c34-980b-4a3969eb5fe1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Евгения Медведева помирится с бывшим тренером Этери Тутберидзе.

«Я не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами. Пройдёт время, боль утихнет — и Женя вспомнит, что было много хорошего, когда она тренировалась у Этери Георгиевны», — сказала Бутырская в интервью «Экспресс газете».

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионат Европы 2019 года.

Как писал News.ru, Медведева нашла место для тренировок в России.