Бурдасов: другого шанса завоевать Кубок может и не быть

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Антон Бурдасов

Форвард «Салавата» — о настроениях в команде

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов после победы команды Чернышова в Матче звёзд в разговоре с корреспондентом News.ru заявил, что изначально даже не думал стать первым на этом турнире.

— В субботу у вас была небольшая разминка в виде Мастер-шоу, а в воскресенье — турнир звёзд. Как ощущения?

— Всё нормально. Тут ведь самое главное — получать от всего происходящего удовольствие, быть на позитиве. Не столь важно, кто берёт трофей — тут всегда выигрывают болельщики, всё устраивается именно для них. А нас теперь ждёт продолжение регулярного чемпионата.

— То есть вы не планировали тут становиться победителем?

— Нет, такого точно в моих мыслях не было. Ни у какой команды таких планов изначально не было, хотя в интервью они могли наговорить много чего (улыбается).

— Удалось перевести дух от текущего сезона в КХЛ?

— Конечно. Да и Казань — классный город, тут всегда есть где погулять и что посмотреть. Тут столько разных достопримечательностей. Я с детства очень часто бываю здесь, очень комфортно мне в Татарстане. Хорошо ориентируюсь в Казани, знаю, куда сходить и кому что показать. Так что воспользовался этой паузой на все сто.

— «Регулярка» подходит к концу. Эмоции-то ещё остались?

— Потратили очень много сил. Плюс не так давно у меня была травма, из-за которой вынужден был пропустить 12 дней. Но мне это пошло на пользу, смог эмоционально и физически перезагрузиться. Осталось лишь набрать форму, чтобы показывать высокие результаты.

— То есть на Матче звёзд вы «вкатывались»?

— Я бы так не сказал, так как «вкатывался» до поездки в Казань. Если не ошибаюсь, провёл четыре игры. Сейчас просто продолжил это поступательное движение, набираю форму.

— «Салават» сейчас не столь высоко находится в турнирной таблице, как многим бы хотелось. В чём причина?

— Самая главная задача — выйти в плей-офф, а дальше уже не важно, кто и с какого места в данный турнир попал. Каждая игра будет от ножа, все будут биться до конца. Тем более если сразу в 1/8 встретимся с казанским «Ак Барсом» — будет «зелёное» дерби. Это ведь добавит лишний градус к розыгрышу турнира.

— Не обидно, что при таком раскладе либо Уфа, либо Казань прощаются с Кубком Гагарина на столь ранней стадии? Такие битвы обычно же украшают турнир.

— Да, было бы красивее, когда это соперничество приходится на финал конференции. Но это хоккей, ничего тут не поделаешь. Как будет, так и будет.

— Готовы ли вы с Уфой побороться в этом году за главный трофей сезона? Болельщики привыкли, что главными фаворитами являются ЦСКА и СКА, которым конкуренцию навязывает «Ак Барс».

— Мы будем очень стараться этого достичь. У нас в последний месяц идёт очень серьёзный разбор в команде, стараемся внушить каждому хоккеисту, что больше такого шанса взять Кубок Гагарина может и не быть. У нас сейчас собрался очень хороший коллектив, надо просто сплотиться в стремлении к одной цели.