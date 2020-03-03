https://static.news.ru/photo/dfcc8ffa-5cd0-11ea-972f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подписи бывшего директора московской лаборатории на доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не являются подлинными, сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич.

В ходе экспертизы, по словам адвоката, были использованы более сотни образцов подписи Родченкова при том, что обычно требуется около двадцати вариантов. Образцы были получены в столичной лаборатории, где он раньше работал директором, передаёт ТАСС.

Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-подчерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова, — подчеркнул юрист.

Как писал NEWS.ru ранее, спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял к рассмотрению заявление адвокатов биатлонистов из России о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК) и потребовал от организации объяснений.