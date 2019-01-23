Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА

https://news.ru/storage/news/7a7395d55ed7cfc510d70c0e7f792713/259e0f74-e8f6-4158-86b0-dc310777c104_850.jpg Евгений Одиноков/РИА Новости

Член комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD), чемпион Паралимпийских игр Али Джавад выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое решило не лишать РУСАДА статуса соответствия.

«WADA постоянно меняло рамки для России, и новое решение стало большим сюрпризом. Я приветствую передачу данных Московской лаборатории, но сейчас очень многие спортсмены сомневаются в честности WADA», — приводит слова Джавада ВВС.

По его словам, WADA устанавливает одни правила для спортсменов, другие — для России и поэтому спортивное сообщество возмущено. Джавад добавил, что логичным решением было лишить РУСАДА статуса соответствия за пропущенный дедлайн, пока все данные не проанализированы.

Ранее News.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января.

Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна тем не менее на решении WADA не отразилось. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.