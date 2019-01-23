USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.34 $ Bitcoin3,582.09 $
МОСКВА-18°C12:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА

Евгений Одиноков/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Член комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD), чемпион Паралимпийских игр Али Джавад выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое решило не лишать РУСАДА статуса соответствия.

«WADA постоянно меняло рамки для России, и новое решение стало большим сюрпризом. Я приветствую передачу данных Московской лаборатории, но сейчас очень многие спортсмены сомневаются в честности WADA», — приводит слова Джавада ВВС.

По его словам, WADA устанавливает одни правила для спортсменов, другие — для России и поэтому спортивное сообщество возмущено. Джавад добавил, что логичным решением было лишить РУСАДА статуса соответствия за пропущенный дедлайн, пока все данные не проанализированы.

Ранее News.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января.

Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна тем не менее на решении WADA не отразилось. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.


#допинг #WADA #РУСАДА #UKAD
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
спорт 19:50, 22 января 2019
Колобков: приветствую решение исполкома WADA
спорт 19:42, 22 января 2019
РУСАДА вновь пригрозили отстранением
спорт 19:36, 22 января 2019
Легенда биатлона отказался радоваться за РУСАДА
спорт 19:26, 22 января 2019
Глава РУСАДА Ганус отреагировал на решение WADA
Лента новостей
шоу-бизнес 12:27
Бывший муж Климовой принимает поздравления
общество 12:26
Кузбасские школьники стали падать в голодные обмороки
в мире 12:24
Депутат из Казахстана предложил переименовать страну
в мире 12:06
Суд Киева начнет оглашать приговор Януковичу 24 января
экономика 12:05
Сбербанк отменит комиссии за переводы внутри банка
Другие новости
спорт 12:00
WADA требует от России возместить расходы
спорт 10:30
Французы отказали «Зениту» в трансфере норвежца
спорт 10:09
Батыршин: Билялетдинова лучше не подкалывать
Защитник «Ак Барса» рассказал о подготовке к Кубку Гагарина
спорт 10:07
Овечкину предпочли форварда «Сан-Хосе»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top