26 апреля день рождения празднует одна из лучших фигуристок мира и точно самая обсуждаемая спортсменка недавней Олимпиады — Камила Валиева. Несмотря на то что ей исполняется всего 16 лет, она уже успела добиться большего, чем подавляющее большинство её коллег за всю карьеру — стала чемпионкой Европы, победительницей нескольких этапов Гран-при, а также олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Сегодня хочется ей пожелать, чтобы эти успехи оказались лишь небольшой частью того, чего она в итоге сможет добиться: как на льду, так и за его пределами.

Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на II этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Камила Валиева. Короткая программа во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Медиа-экран со словами поддержки «Камила, мы с тобой» на фасаде гостиницы «Салют» в Москве. Допинговый скандал вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой
Камила Валиева, занявшая первое место (в центре), второе место — Анна Щербакова (слева) и третье место — Александра Трусова во время церемонии награждения
Камила Валиева во время короткой программы среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Ледовом дворце «Тондираба»
Камила Валиева на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров ISU 2020 года в ледовом зале «Тондираба»
Этери Тутберидзе и Камила Валиева