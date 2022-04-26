26 апреля день рождения празднует одна из лучших фигуристок мира и точно самая обсуждаемая спортсменка недавней Олимпиады — Камила Валиева. Несмотря на то что ей исполняется всего 16 лет, она уже успела добиться большего, чем подавляющее большинство её коллег за всю карьеру — стала чемпионкой Европы, победительницей нескольких этапов Гран-при, а также олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Сегодня хочется ей пожелать, чтобы эти успехи оказались лишь небольшой частью того, чего она в итоге сможет добиться: как на льду, так и за его пределами.