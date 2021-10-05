Бразильская полиция арестовала футболиста, избившего судью во время матча

Бразильская полиция арестовала футболиста клуба «Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Гуарани». Ему грозит от 12 до 30 лет лишения свободы, пишет портал ESPN.
4 октября во втором тайме встречи Рибейро
Спортсмен был задержан военной полицией. Судье были нанесены удары кулаком, а затем ногой, из-за чего он потерял сознание. Ему сделали томографию черепа, рентген позвоночника, грудной клетки и таза, — прокомментировал инцидент представитель местной полиции Винисиус Лоренсо де Ассунсан.
Ранее сообщалось, что в Италии тренер одной из футбольных команд ударил по лицу судью матча после того, как тот удалил его с поля. В результате тренер был вынужден подать в отставку и принёс извинения побитому рефери. Несмотря на раскаяние, ему грозит длительная дисквалификация.