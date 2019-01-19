Бразильский боец пообещал убить россиянина на ринге

https://news.ru/storage/news/0fb4372bc5196a500e17cd436e12bf59/4758cfb1-406d-4521-99d9-998b8ca5ea35_850.jpg Davidmc5585/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

31-летний боец ММА Диего Брандао заявил, что прикончит 22-летнего жителя Свердловской области Александра Грозина в схватке. Спортсмены уже сражались в декабре прошлого года на одном ринге, но не друг с другом: оба в спарринге стали победителями.

Тогда уралец написал в Instagram, что во время их боя оторвёт Брандао голову. Теперь же ответил и сам бразилец.

«Я убийца русских, ты думаешь, что ты лучше, чем Фанер, ты думаешь, что лучше, чем Мурад, ты думаешь, что это будет лёгкий бой, поэтому добро пожаловать, я жду, я убью тебя», — написал он в комментариях к посту.

В свою очередь, Грозин отметил, что боец просто никогда не сражался с русскими.

Как сообщал News.ru, Брандао техническим нокаутом победил российского спортсмена Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, который прошёл в Екатеринбурге 15 декабря. В самом начале поединка россиянин получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил ему продолжать бой.