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Бразильский боец пообещал убить россиянина на ринге

Davidmc5585/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

спорт [ версия для печати ]

31-летний боец ММА Диего Брандао заявил, что прикончит 22-летнего жителя Свердловской области Александра Грозина в схватке. Спортсмены уже сражались в декабре прошлого года на одном ринге, но не друг с другом: оба в спарринге стали победителями.

Тогда уралец написал в Instagram, что во время их боя оторвёт Брандао голову. Теперь же ответил и сам бразилец.

«Я убийца русских, ты думаешь, что ты лучше, чем Фанер, ты думаешь, что лучше, чем Мурад, ты думаешь, что это будет лёгкий бой, поэтому добро пожаловать, я жду, я убью тебя», — написал он в комментариях к посту.

В свою очередь, Грозин отметил, что боец просто никогда не сражался с русскими.

Как сообщал News.ru, Брандао техническим нокаутом победил российского спортсмена Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, который прошёл в Екатеринбурге 15 декабря. В самом начале поединка россиянин получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил ему продолжать бой.


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