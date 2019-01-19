Бразильский боец пообещал убить россиянина на ринге

31-летний боец ММА Диего Брандао заявил, что прикончит 22-летнего жителя Свердловской области Александра Грозина в схватке. Спортсмены уже сражались в декабре прошлого года на одном ринге, но не друг с другом: оба в спарринге стали победителями.
Тогда уралец написал в Instagram, что во время их боя оторвёт Брандао голову. Теперь же ответил и сам бразилец.
«Я убийца русских, ты думаешь, что ты лучше, чем Фанер, ты думаешь, что лучше, чем Мурад, ты думаешь, что это будет лёгкий бой, поэтому добро пожаловать, я жду, я убью тебя», — написал он в комментариях к посту.
В свою очередь, Грозин отметил, что боец просто никогда не сражался с русскими.
Как сообщал News.ru, Брандао техническим нокаутом победил российского спортсмена Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, который прошёл в Екатеринбурге 15 декабря. В самом начале поединка россиянин получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил ему продолжать бой.