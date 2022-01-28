«Братан, ты ужасен»: как Медведев кричал на судью и выходил в финал AO

Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртый раз в карьере добрался до решающего матча турнира Большого шлема. В полуфинале россиянин достаточно легко сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса, однако матч всё равно получился захватывающим. Рассказываем подробнее о ходе игры.

История взаимоотношений

У Циципаса и Медведева достаточно долгая и непростая история взаимоотношений. Спортсмены перед нынешним поединком встречались восемь раз, а у россиянина было серьёзное преимущество. Он одержал шесть побед над греком, одна из них случилась год назад в полуфинале предыдущего Australian Open. В той встрече россиянин был на голову сильнее Циципаса, взяв верх в трёх сетах.

Правда, тот поединок был единственным удачным для Медведева в последних трёх матчах. В предыдущей встрече летом 2021-го Даниил так же легко проиграл в трёх сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а осенью 2019-го потерпел поражение в двухсетовом поединке группового этапа Итогового турнира ATP.

Отношения Медведева и Циципаса за пределами корта никак не назовёшь тёплыми. Ещё в первом очном поединке спортсмены устроили перепалку, тогда Стефанос назвал Даниила «сраным русским», а в ответ получил:

Смотри на меня, ты хочешь поговорить? Думаешь, ты крутой? Да просто маленький ребёнок, который не умеет сражаться.

После того случая оба не упускали возможностей побольнее уколоть друг друга высказываниями в прессе. В последнее время страсти между игроками поутихли, однако, учитывая взрывной характер обоих, вражда может разгореться с новой силой в любой момент.

Стефанос Циципас Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Обмен ошибками

В начале матча соперники очень уверенно брали свои подачи. В первых восьми геймах соперники на двоих выиграли лишь два очка на чужих подачах, оба раза это сделал Медведев с помощью удачного рикошета от сетки.

Впервые борьба завязалась в девятом гейме, когда Медведеву удалось сделать 40:0 в свою пользу. Однако Циципас отыграл три брейка подряд, а затем соперники долго балансировали между «ровно» и «больше» друг у друга. Победу в напряжённом противостоянии одержал Циципас, а дело дошло до тай-брейка.

Там грек изначально захватил преимущество и повёл со счётом 4:2, но Медведеву удался мини-камбэк. Россиянин перестал ошибаться и совершил несколько эффектных виннерсов, которые и склонили чашу весов в его пользу − 7:5 на тай-брейке и 7:6 в первом сете.

Неудача в первой партии нисколько не смутила Циципаса, который второй сет начал с брейк-пойнта. Затем соперники взяли по две своих подачи, а в шестом гейме брейком ответил Медведев. Битва получилась жаркой, догнать грека россиянин смог благодаря невынужденной ошибке Циципаса.

Однако вместо развития успеха Медведев снова отдал свою подачу, завершив девятый гейм двойной ошибкой. После этого у россиянина сдали нервы, он устроил жёсткую обструкцию судье на вышке. Претензии россиянина касались отца Циципаса, который в своём фирменном стиле громко комментировал происходящее. В том числе непосредственно во время розыгрышей.

Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья, как ты можешь работать на таком матче? На меня смотри, я с тобой разговариваю, — кричал Медведев.

Испанский арбитр проявил удивительное хладнокровие и никак не отреагировал на нападки россиянина. Тому же эмоциональная встряска не помогла: он смог навязать борьбу сопернику в заключительном гейме партии, но этого не хватило для обратного брейка. Циципас взял свою подачу и вместе с ней второй сет.

Даниил Медведев Antoine Couvercelle / Panoramic/Global Look Press

Безусловное превосходство

В третьем сете Медведеву удалось успокоиться, он уверенно брал свою подачу, а при счёте 3:2 в свою пользу вцепился в подачу соперника. Грек устоял и не позволил россиянину сделать брейк, однако неминуемое получило лишь небольшую отсрочку. Россиянин выдал идеальный гейм при счёте 5:4 в свою пользу, три из четырёх очков были выиграны шикарными виннерсами. Медведев снова вышел вперёд по партиям, приблизив себя к долгожданному финалу.

Третья партия стала для Медведева откровенной прогулкой. Грек продолжил допускать невынужденные ошибки, а россиянин чередовал блестящие подачи с эффектными виннерсами. Итогом стали 6:1 в пользу россиянина всего за 24 минуты. Медведев одержал красивую победу в четырёх партиях и оказался в шаге от титула.

Навстречу Надалю

В финале Медведеву предстоит сыграть с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Король грунта последние полтора года гораздо больше восстанавливался от всевозможных травм, чем играл, однако в свои 35 лет смог полноценно вернуться на корт и блестяще выступает на нынешнем Australian Open.

В полуфинале испанец достаточно уверенно в четырёх сетах разобрался с седьмой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини и в шестой раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Лишь один раз в 2009 году испанец взял титул на Australian Open, после чего потерпел четыре поражения в решающих матчах. Теперь ухудшить статистику Надаля постарается Медведев.