«Боярыню в отставку»: Губерниев назвал федерацию Вяльбе «фуфлыжной» Губерниев призвал отправить в отставку Вяльбе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале призвал сместить Елену Вяльбе с поста президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По его мнению, в лыжах нужно вернуть власть народу. Губерниев пообещал за три дня вывести ФЛГР на космический уровень.

Отправим боярыню в отставку. За три дня выведу российские лыжи на космический уровень! Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи. Сделаем из нынешней федерации фуфлыжных гонок истинную народную лыжную федерацию. Сегодня голосуешь ты за Лену — а завтра получаешь грязную пену, — написал Губерниев.

Журналист заявил о готовности возглавить ФЛГР и заменить Вяльбе. По его словам, в ближайшее время будет разработана стратегия выдвижения на данный пост. Губерниев обещал за три дня навести порядок в ФЛГР.

Комментатор не первый раз выступает с критикой Вяльбе. В конце января Губерниев осудил ее и поддержал отъезд лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в Италию, где спортсмен готовился по индивидуальной программе. По мнению Губерниева, «такие бестолковые руководители должны отправиться подальше».