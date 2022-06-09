Борзаковский оценил результат Трусовой в прыжках в длину Чемпион ОИ Борзаковский заявил, что Трусова показала достойный результат для первого раза в прыжках в длину

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский оценил выступление фигуристки Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в Москве, сообщает «Чемпионат.com». По его мнению, спортсменка показала достойный результат для первого раза и внесла свой вклад в престиж этого вида спорта.

Если Трусова потренируется в плане технического выполнения прыжка и наберёт базу, чтобы прыгать в длину, конечно, она улучшит этот результат. Отдельное спасибо за то, что она приняла участие в этих соревнованиях. Это вопрос больше к популяризации лёгкой атлетики, — заявил Борзаковский.

Сегодня днём Трусова выступила на Неделе лёгкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.

Ранее о дебюте спортсменки в лёгкой атлетике высказалась олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова. По её словам, Трусова могла бы попробовать себя в прыжках с шестом. При этом спортсменка затруднилась ответить на вопрос, как занятия лёгкой атлетикой повлияют на карьеру Трусовой в фигурном катании. По словам Чичеровой, нужно понимать, насколько глубоко фигуристка решила погрузиться в новый вид спорта.