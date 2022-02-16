Большунова раскритиковали за неуважение к партнёру по сборной

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Александр Большунов некрасиво поступил по отношению к своему партнёру по командному спринту Александру Терентьеву. По его мнению, Большунов был обязан встретить Терентьева на финише гонки, сообщает Metaratings.ru.

В любой ситуации нужно оставаться человеком и поблагодарить товарища за борьбу и самоотдачу, а он проявил к нему неуважение. К тому же Терентьев в сегодняшней гонке смотрелся не хуже Большунова, — рассказал Тихонов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вальбе заявила, что все российские лыжники дружат между собой и в команде царит хорошая атмосфера. Глава ФЛГР отметила, что Большунов в момент финиша Терентьева переодевался.

Российские лыжники стали бронзовыми призёрами командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. В этой дисциплине за Россию выступали Александр Большунов и Александр Терентьев. Победителями командного спринта стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Результат норвежского дуэта 19 минут и 22,9 секунды. Серебряные награды выиграли Ийво Нисканен и Йони Мяки из Финляндии.

Для сборной России эта медаль стала восьмой в лыжных гонках на Олимпиаде. Ранее Александр Большунов стал победителем скиатлона. Затем были победы в мужской и женской эстафетах. Серебряные награды выиграли Наталья Непряева (скиатлон), Денис Спицов (скиатлон) и Александр Большунов (классический стиль). Бронзу завоевали Александр Терентьев в спринте, а также Наталья Непряева и Юлия Ступак в командном спринте.