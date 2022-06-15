Большунов отреагировал на призывы иностранцев к отстранению россиян Большунов заявил, что призывы иностранцев к отстранению россиян пробуждают в нём желание становиться сильнее

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как реагирует на призывы иностранцев к отстранению россиян от международных турниров, сообщает «Чемпионат.com». По его словам, ему после таких высказываний хочется стать ещё сильнее.

Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых еще нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. Из спортсменов мне никто лично не говорил, что не хочет со мной соревноваться, — рассказал Большунов.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.

За несколько дней до этого пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо выразил возмущение тем, что FIS не стала отстранять российских спортсменов от участия в этапах Кубка мира.