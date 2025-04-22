Большие перемены в гимнастике: Винер и Канаева ушли, что дальше?

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Российская гимнастка Евгения Канаева

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике. Как она объяснила свое решение, чем займется теперь и какие перестановки произошли в национальной команде — в материале NEWS.ru.

Почему Канаева ушла из сборной России

Канаева 10 лет работала в тренерском штабе сборной России по художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка в соцсетях поблагодарила коллег за помощь и поддержку.

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Канаева.

2 апреля экс-спортсменке исполнилось 35 лет. Она является 17-кратной чемпионкой мира. Гимнастка стала первой в истории двукратной олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье. Канаева завоевала золото на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м.

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После окончания спортивной карьеры Евгения окончила Сибирский университет физической культуры и спорта, а затем начала работать тренером. Она причастна к победам гимнасток Екатерины Аюповой, Анастасии Симаковой и Софьи Агафоновой. Олимпийская чемпионка также является тренером Элеоноры Романовой, которая переехала с Украины в Россию и получила гражданство РФ в 2016 году. Помимо тренерской деятельности в сборной РФ, Канаева посвящает много времени 12–14-летним гимнасткам и ездит с мастер-классами по всей стране.

С 2022 года в Омске проходит международный турнир Канаевой Evgeniya Cup, в котором принимают участие лучшие гимнастки из России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Участники гала-концерта в рамках международного турнира Evgeniya Cup 2024 в Омске

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) допустила Канаеву к международным соревнованиям в нейтральном статусе как тренера. Таким образом, она сможет работать за рубежом. Также допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе получили гимнастки Диана Чугунихина, Александра Хабибуллина, Варвара Топорова, Владислава Шаронова, Арина Янковская, Владислава Николаенко и Арина Ковшова. Однако позднее спортсменки отказались от участия в ближайших турнирах FIG.

Как в России отреагировали на уход Канаевой

Точную причину ухода олимпийской чемпионки Евгении Канаевой из сборной России по художественной гимнастике знает только сама экс-спортсменка, в любом случае она востребована как специалист, заявила NEWS.ru заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова. По ее мнению, в жизни каждого человека происходят периоды, когда принимаются подобные решения. Быстрова назвала Канаеву великой гимнасткой и замечательным тренером.

«Мы не знаем всех причин. Я Женечку уважаю. Она не только гимнастка, но и великолепный, добрейший человек, всегда поможет. Это удивительное качество в людях, которое я редко наблюдаю. Она замечательный тренер, может работать с любым. У нее неконфликтный характер, всегда учится, несмотря на то что единственная двукратная чемпионка в личном разряде», — сказала Быстрова.

Тренерский состав сборной России по художественной гимнастике, как и в любом другом виде спорта, подбирается под конкретные задачи, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, уход олимпийской чемпионки Евгении Канаевой связан с изменением целей национальной команды. Журова отметила, что в российской гимнастике проблем нет, но у каждого руководителя есть свое понимание по команде тренеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Журова

«Может, поменялись цели, изменилось отношение. В гимнастике проблем нет. Такие девчонки востребованы всегда и везде. Найти им работу не составляет труда. Такие именитые спортсмены всегда найдут своих учеников, это очень востребовано. Вопросы сборной решает Федерация. Каждый видит свою команду тренеров, бывают обновления, новые идеи», — сказала Журова.

Серебряный призер Олимпиады 1996 года в Атланте Яна Батыршина заявила NEWS.ru, что видела Канаеву преемницей Ирины Винер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Женя Канаева, которая сейчас воспитывает юное поколение гимнасток. Они показывают блестящие результаты. Она великолепный тренер и постановщик», — сказала Батыршина.

Почему Винер ушла из сборной России

12 февраля 2025 года Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. В беседе с NEWS.ru Винер отказалась комментировать свое увольнение. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что она самостоятельно приняла это решение.

«Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер. Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — говорится в сообщении.

1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. Под ее руководством отечественные спортсменки выиграли 16 олимпийских медалей, из которых 10 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ирина Винер

Кто вслед за Винер ушел из сборной России

27 марта 10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР), который занимала с октября 2024 года.

«Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала она в своем Telegram-канале.

Капранова также является многократной чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта России. Она завершила профессиональную карьеру в гимнастике в 2009 году, затем стала работать тренером. В разговоре с NEWS.ru Капранова заявила, что сконцентрируется на развитии клубной системы в этом виде спорта.

«У нас очень большие планы по развитию клубной системы в художественной гимнастике. В апреле будут масштабные турниры — Международная клубная лига в Дубае, Казахстане, Армении. В этом году готовятся турниры в Пекине, Гуанчжоу, Абу-Даби. Мы их очень ждем и активно готовимся. Это будет настоящий праздник клубной гимнастики. Готовимся, будет много задач, проектов», — отметила Капранова.

Кто стал преемницей Винер в сборной России

СМИ писали, что на смену Винер могла прийти Алина Кабаева. Под руководством тренера гимнастка завоевала золото Олимпиады в Афинах в 2004 году, стала многократной чемпионкой России и мира. Сейчас Кабаева активно развивает собственную академию «Небесная грация». Она занимается организацией международных соревнований, в которых участвуют спортсменки из дружественных стран, в частности из Белоруссии, Узбекистана, Китая и с Кубы. Турниры проводятся не только в РФ, но и за границей.

Винер заявляла, что видела Капранову своей преемницей. Однако новым тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. В пресс-службе Министерства спорта РФ заявили NEWS.ru, что ее кандидатуру предложил Белозеров.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, посвятивший всю свою жизнь художественной гимнастике. Я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — заявил Белозеров.

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