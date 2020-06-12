Больше половины спонсоров хотят отказаться финансировать Олимпийские игры

https://static.news.ru/photo/a64267a8-ac96-11ea-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Больше половины спонсоров Олимпийских игр в Токио могут отказаться от финансирования соревнований в 2021 году.

65% компаний, согласно опросу, проведенному японской телекомпанией NHK, ещё не определились, продолжат финансировать Олимпиаду в следующем году или нет. Многие компании обеспокоены тем, что их рекламная деятельность во время соревнований может пострадать из-за возможного сокращения охвата зрителей и болельщиков.

Помимо этого, компании не уверены, что Игры не будут полностью отменены, сообщает France-Presse.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.