Болельщики вместо денег за неиспользованные билеты получат ваучеры

https://static.news.ru/photo/7808ff40-9b2b-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития и Минспорт поддержали идею заменить возврат денег болельщикам за билеты на соревнования, которые были отменены из-за коронавируса, раздачей ваучеров. Соответствующая поправка к правительственному законопроекту об антикризисных мерах будет рассмотрена в Госдуме 21 мая.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов считает, что организаторы несостоявшихся соревнований не имеют возможности вернуть деньги за билеты. По его словам, такая же ситуация сложилась и в фитнес-индустрии. Возврат денег может привести к банкротству спортивных предприятий, сообщает «Парламентская газета».

Ваучеры, уже применяемые в туристической области, предлагается сделать действительными в течение почти двух лет. Они должны устроить все заинтересованные стороны, считает Фаррахов.

И компания не обанкротится, и у человека появится возможность пойти на мероприятие или заниматься в фитнес-клубе в другое время. Чтобы оперативно помочь спортивному бизнесу, правительству нужно предпринять соответствующие меры, — объяснил депутат данную инициативу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам ваучеры вместо денег за отменённые из-за коронавируса поездки. Такие поправки приняла Госдума. Если турист не смог воспользоваться ваучером до окончания времени его действия, компании всё-таки придётся вернуть деньги с процентами, установленными законом.