https://static.news.ru/photo/7250efc8-1a88-11ea-80bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор не исключил возможности, при которой болельщикам будет запрещено использовать символику России.

Тейлор на пресс-конференции отметил, что решение WADA о возможности фанатам использовать российскую символику будет принято дополнительно.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).