Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор не исключил возможности, при которой болельщикам будет запрещено использовать символику России.
Тейлор на пресс-конференции отметил, что решение WADA о возможности фанатам использовать российскую символику будет принято дополнительно.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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