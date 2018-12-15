Болельщик «Спартака» подаст встречный иск клубу

https://news.ru/storage/news/ac2a74ecce77ebc41151aeb882b5a9a9/8cea8f31-5fff-4486-9e64-8dae8341f311_850.jpg Михаил Воскресенский/РИА Новости

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов заявил, что намерен подать встречный иск к клубу за нанесённые ему побои футболистами Денисом Глушаковым и Фернандо. Фанат выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом».

«Мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу. После инцидента на поле были сняты побои, что отражено в медицинской справке», — сказал Голунов ТАСС.

Между Глушаковым и бывшим главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой произошёл конфликт, который мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. После этого на футболиста ополчилась часть болельщиков.

Ранее News.ru писал, что «Спартак» подаёт исковое заявление в суд к болельщику, который выбежал на поле во время матча и попытался ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Клуб хочет получить 20 тысяч евро.