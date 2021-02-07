Более трети жителей Японии выступают против Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/1a23dd22-693f-11eb-accb-96000091f725_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

35% жителей Японии считают правильным отменить Олимпийские игры в Токио. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

47% граждан считают, что спортивное мероприятие нужно перенести на другие даты, сообщает агентство Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но её перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. На этой неделе в японских СМИ появилась информация, что власти могут вообще отменить спортивное мероприятия. Позже в правительстве опровергли эту информацию.

Ранее журналисты Times написали, что власти Японии считают, что Олимпиаду нужно отменить. Якобы чиновники пытаются придумать, как «не потерять лицо».

Как писал NEWS.ru, глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре сексистского скандала. Он заявил, что увеличение женщин в различных спорткомитетах и федерациях сказывается на времени проведения заседаний, поскольку представительницы слабого пола слишком болтливы. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, но в социальных сетях не оценили откровенность спортивного чиновника. Японцы потребовали отставки Мори.