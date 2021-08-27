Более двадцати случаев коронавируса выявлены на Паралимпиаде в Токио

Положительный тест на коронавирус зафиксирован у 22 человек, задействованных на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщается в отчётах на сайте оргкомитета «Токио-2021».

В сообщении указано , что новых случаев заражения в Паралимпийской деревне нет. Среди заражённых оказались три волонтёра, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением летних Паралимпийских игр.

Завершится Паралимпиада в Токио 5 сентября.

Накануне российский паралимпиец Михаил Асташов, работавший курьером в сервисе доставки, чтобы заработать себе на жизнь, в очередной раз побил мировой рекорд во время своего выступления на Паралимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра в классе F37. Он показал результат 15,78 метра.