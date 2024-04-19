Более 120 пар поучаствуют в турнире по спортивным бальным танцам в Кремле Турнир по бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!» пройдет 20 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственном Кремлевском дворце 20 апреля пройдет международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!», говорится в пресс-релизе. В этом году соревнование отметит первый юбилей.

Ведущим мероприятия и организатором выступит президент Российского танцевального союза (РТС) заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. К участию в шести турнирах приглашены более 120 пар, в Москву приедут танцоры из Италии, Китая, Хорватии и стран СНГ.

Будут разыграны Кубки Кремля в европейской и латиноамериканской программах для профессионалов, любителей и пар Pro-Am (профессионал — любитель). Болельщики смогут насладиться танцем мировых звезд, финалистов всех знаковых международных турниров, таких как в Блэкпуле, и азиатских туров, вице-чемпионов Европы и мира, — следует из сообщения.

Как отмечается в пресс-релизе, среди них Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, Андрей и Анастасия Киселевы, Федор Исаев и Анна Зудилина. Спортсмены уже вписали свои имена в мировую историю спортивного бального танца. По словам Попова, для него, для Российского танцевального союза и всего танцевального сообщества страны вечер 20 апреля станет знаменательным. Он добавил, что в этот день состоится не просто пятый «Кубок Кремля — Гордость России!», а 55-е международное событие по спортивным бальным танцам, которое РТС организовывает в России.

За более чем 30-летний период было проведено 25 Кубков мира, которые почитаемы всеми танцорами России и за рубежом, 25 Кубков мира и Европы по латиноамериканским и европейским танцам, латиноамериканскому шоу среди профессионалов Всемирного танцевального совета в Москве в Государственном Кремлевском дворце, Казани, Екатеринбурге и Тюмени.

Мы наполним этот турнир красивыми танцами во всех их проявлениях, включив в программу шоу-номера от легендарных пар, подарим каждому участнику и зрителю яркие эмоции от всего происходящего, чтобы каждый смог стать чуточку счастливее! Ведь девиз, провозглашенный мною когда-то: «Танцуйте! И будьте счастливы!» — стал близким и частью жизни для всех влюбленных в танец! — подчеркнул Попов.

Ранее в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» прошел турнир по шоу-программам «Русский вызов». Тема соревнования 2024 года — историческое и культурное наследие России. По итогам турнира первое место занял олимпийский чемпион Алексей Ягудин, второе место — Елизавета Туктамышева. Третье разделили Ксения Синицына, Оксана Домнина / Максим Шабалин и Мария Петрова / Алексей Тихонов.