Большунов упустил золото на КМ по лыжным гонкам

https://news.ru/storage/news/6caefce4811fd2db8c9a54f199b3dc82/074e4fb6-0f10-440f-9c5f-681c9d70485b_850.jpg Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Финский лыжник Ийво Нисканен победил в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров с раздельным стартом у мужчин на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Он преодолел дистанцию за 40.07,1 секунды.

Вторым финишировал россиянин Александр Большунов, проигравший финну 15,9 секунды. Третье место у норвежца Дидрика Тенсета (+46,4).

В топ-10 по итогам гонки вошли ещё три представителя сборной России: Александр Бессмертных (40.57,5) стал пятым, Евгений Белов (40.59,7) — шестым, а Андрей Ларьков (41.13,0) — десятым.

Этап Кубка мира в Отепя проходит с 19 по 20 января.

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