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Большунов упустил золото на КМ по лыжным гонкам

Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Финский лыжник Ийво Нисканен победил в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров с раздельным стартом у мужчин на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Он преодолел дистанцию за 40.07,1 секунды.

Вторым финишировал россиянин Александр Большунов, проигравший финну 15,9 секунды. Третье место у норвежца Дидрика Тенсета (+46,4).

В топ-10 по итогам гонки вошли ещё три представителя сборной России: Александр Бессмертных (40.57,5) стал пятым, Евгений Белов (40.59,7) — шестым, а Андрей Ларьков (41.13,0) — десятым.

Этап Кубка мира в Отепя проходит с 19 по 20 января.

Непряева попала на пьедестал на КМ по лыжным гонкам, сообщал News.ru ранее.


#лыжи #АлександрБольшунов
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