https://static.news.ru/photo/c722068e-de49-11e9-ae91-fa163e074e61_660.jpg Муслим Гаджимагомедов Фото: russianboxingfederation/instagram.com

Президент Владимир Путин поздравил российских боксёров Муслима Гаджимагомедова и Андрея Замкового с победой на чемпионате мира по боксу. Соревнования проходили в Екатеринбурге, спортсмены завоевали золотые медали.

В поздравительной телеграмме президент поздравляет боксёра Гаджимагомедова с тем, что он осуществил свою заветную мечту — стал триумфатором чемпионата мира.

Уверен, что лидерский настрой, упорство и по-настоящему спортивный характер помогут вам и впредь добиваться намеченных целей, достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах, — цитирует текст поздравления РИА Новости.

Глава государства также отметил талант, целеустремлённость и опыт спортсмена Замкового, высоко оценив его лидерские и чемпионские качества. Владимир Путин добавил, что победа спортсмена стала источником самых позитивных эмоций всех любителей бокса в России.

Гаджимагомедов одержал победу над эквадорцем Хулио Сезаром Кастильо Торресом в весовой категории до 91 кг. Замковой победил британца Пэта Маккормака и стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг.

Ранее News.ru сообщал, что сборная России по боксу завоевала три золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира в Екатеринбурге и перевыполнила план Федерации бокса России. Выполнить задачу-максимум и занять первое общекомандное место помешала блестящая сборная Узбекистана, добавившая к трём золотым медалям серебро и бронзу.