Боксёр Виталий Кудухов: в России все уважают Усика и будут за него болеть

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Российский двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что для него стало неожиданностью, что его участие в концерте-митинге в Москве получило негативную оценку международного сообщества, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам спортсмена, он просто поддержал свою страну и её президента Владимира Путина. Международная федерация плавания (FINA) за это открыла против него дисциплинарное дело.

Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z....