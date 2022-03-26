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Боксёр Виталий Кудухов: в России все уважают Усика и будут за него болеть

16:19, 26 марта 2022
Боксёр Виталий Кудухов: в России все уважают Усика и будут за него болеть Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боксёр тяжёлого веса Виталий Кудухов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил восхищение украинцем Александром Усиком, которому предстоит провести второй поединок с Энтони Джошуа. Россиянин заявил, что будет болеть за действующего чемпиона, и выразил уверенность, что почти все жители РФ должны испытывать к украинцу добрые чувства.

Я уверен, что сейчас скажу мнение чуть ли не каждого человека в России и особенно боксёров. Я с огромным уважением отношусь к Усику как к спортсмену и человеку. Ничего кроме уважения не испытываю. Желаю ему в этих обстоятельствах психологически и физически подготовиться к бою и ещё раз победить Энтони Джошуа. Я лично этого очень хочу. Мы болели за него в первой встрече и будем болеть в реванше, — сказал Кудухов.

Ранее стало известно, что Усик покинул ряды территориальной обороны Киева, а бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался уезжать за пределы Украины.

Поединок Усика и Джошуа планируется на лето этого года. Это будет второй бой боксёров. Первая встреча спортсменов завершилась победой украинца.

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