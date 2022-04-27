Боксёр Чудинов назвал самого опасного соперника в России Экс-чемпион мира Чудинов назвал Владимира Шишкина самым опасным соперником в России

Фёдор Чудинов / Фото f.chudinov/vk.com

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе Фёдор Чудинов назвал самого опасного соперника в России. Экс-обладатель пояса WBA считает, что наибольшую угрозу для него представляет бывший спарринг-партнёр Владимир Шишкин.

Это Владимир Шишкин. Мы тренировались в одном зале в Серпухове. Примерно полгода. Затем я перешёл к другому тренеру, а он переехал в Америку. Кроме того, Володя нокаутировал Наджиба Мохаммеди, с которым у меня был не очень хороший бой. Наверное, его бы я и назвал самым опасным соперником. Тем более у него есть «козырь в рукаве». Поэтому сейчас для меня именно Шишкин — самый грозный соперник, — сказал Чудинов корреспонденту NEWS.ru.

Чудинов занимает самую высокую позицию в рейтинге Boxrec среди россиян. Он находится на девятой позиции. Владимир Шишкин занимает 11-ю строчку. На счету Чудинова 25 побед, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Шишкин одержал 13 побед и является небитым боксёром.

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