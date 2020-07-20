Боксёр Беспутин готов провести поединок в Екатеринбурге 25 сентября

https://static.news.ru/photo/a413fb58-caa1-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/aabesputin

Российский боксёр-средневес Александр Беспутин сообщил, что давно мечтает побоксировать в России, и предложил провести свой следующий бой 25 сентября в Екатеринбурге в одном шоу вместе с чемпионом WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым (15-0, КО 15).

У меня уже есть предложения провести бой 25 сентября в Екатеринбурге. Моя давняя мечта — побоксировать в России. Думаю, на мне будет небольшая психологическая нагрузка, потому что выступать дома — дополнительная ответственность, — цитирует пресс-служба Федерации бокса РФ Беспутина.

Он уточнил, что уже начал тренироваться в Каменск-Уральском. Между боями у него возникла большая пауза — необходимо было «подлечить старые травмы». Турнир в Екатеринбурге будет проходить при участии его американского промоушена Top Rank, кроме того, Беспутин выразил благодарность Федерации бокса России, которая поддерживала его «и в радости, и в горе».

Пока всё идёт в нужном русле, и скорее всего, я возьму этот поединок 25 сентября. Будет классно подраться дома, — заявил российский боксёр.

По поводу лишения его титула чемпиона мира по версии WBA из-за положительной допинг-пробы Беспутин рассказал, что у него в первые минуты «будто земля из-под ног ушла». Он сообщил, что не знает, «откуда это взялось», и что у WADA нет к нему вопросов. При этом он подчеркнул, что проходил тесты в США — и там тоже всё было нормально.

Как писал NEWS.ru, Александр Беспутин, допинг-проба В которого подтвердила наличие запрещённого вещества, лишён титула чемпиона мира по версии WBA. Как сообщает пресс-служба организации, Беспутин отстранён на шесть месяцев, его титул объявлен вакантным и будет разыгран между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с россиянином Раджабом Бутаевым, который проиграл по очкам Беспутину в поединке за титул.