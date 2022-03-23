Боксёр Усик покинул территориальную оборону Украины и уехал из страны

Глава Министерства спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт сообщил, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик вернулся к тренировкам. Политик отметил, что победа украинца в предстоящем поединке будет иметь большую роль для его страны, сообщает Укринформ со ссылкой на эфир телемарафона.

Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и ещё раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это очень важно для нас, — сказал Гутцайт.

Отметим, что Усик на данный момент не подписал никаких договоренностей о боях. Однако он имеет обязательно перед британцем Энтони Джошуа, который запросил право обязательного реванша.

Промоутер британского тяжеловеса Эдди Хирн ранее говорил о желание провести эту встречу летом, но отметил, что Джошуа готов согласиться на промежуточный бой, если Усик не сможет выйти на ринг в силу политических обстоятельств.

В конце февраля Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны Украины. Боксёры собирались охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров.