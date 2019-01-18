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Боксёр Тищенко сменит весовую категорию

Евгений Тищенко (слева) Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Евгений Тищенко (слева)

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко сменит весовую категорию и будет выступать в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Следующий бой россиянин проведёт 22 февраля в Екатеринбурге. Соперник пока не известен. Тищенко впервые выйдет на восьмираундовый бой.

«На этот бой я буду спускаться в 91 кг и в дальнейшем буду боксировать в крузерах. В любителях я выступал в первой тяжелой категории, здесь я буду более конкурентоспособным. Возможно, в будущем я буду выступать в супертяжелом», — сказал боксёр.

В 2018 году Тищенко переехал в Екатеринбург в команду Академии единоборств РМК. Тогда же он дебютировал в профессионалах с досрочной победы над Уильямом Окандо (19−6). Предыдущий бой он провёл в рамках шоу Бивол — Паскаль в Атлантик-Сити, где одержал досрочную победу над мексиканцем Кристинаном Марискалем (11−1).

Ранее тренер команды Академии единоборств РМК Николай Попов сообщил, что Тищенко проведет от трёх до четырёх поединков, после чего начнет путь к титулу чемпиона мира.

Олимпийское золото Тищенко выиграл на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Он также является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2015 и 2017).


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