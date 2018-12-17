Боксёр Стивенсон поговорил с родными после выхода из комы

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Адонис Стивенсон

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе канадец Адонис Стивенсон вышел из состояния искусственной комы и сумел пообщаться с родными. Спортсмен был погружён в данное состояние после полученной травмы в бою против украинского спортсмена Александра Гвоздика.

41-летний канадский боксёр проснулся и открыл глаза, сообщил MMA Boxing. По словам врачей, Стивенсон сможет вернуться к нормальной жизни.

В поединке за титул чемпиона мира по версии WBC Адонис Стивенсон был нокаутирован украинцем Александром Гвоздиком в 11-м раунде. После чего спортсмен был экстренно доставлен в больницу.

Ранее News.ru сообщал, что Адонис Стивенсон сумел открыть глаза после выхода из искусственной комы.