Боксёр Стивенсон поговорил с родными после выхода из комы

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе канадец Адонис Стивенсон вышел из состояния искусственной комы и сумел пообщаться с родными. Спортсмен был погружён в данное состояние после полученной травмы в бою против украинского спортсмена Александра Гвоздика.
41-летний канадский боксёр проснулся и открыл глаза, сообщил MMA Boxing. По словам врачей, Стивенсон сможет вернуться к нормальной жизни.
В поединке за титул чемпиона мира по версии WBC Адонис Стивенсон был нокаутирован украинцем Александром Гвоздиком в 11-м раунде. После чего спортсмен был экстренно доставлен в больницу.
Ранее News.ru сообщал, что Адонис Стивенсон сумел открыть глаза после выхода из искусственной комы.