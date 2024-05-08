Боксер Кудряшов высказался об олимпийском перемирии Кудряшов: все говорят о перемирии, но Россия остается белой вороной на Олимпиаде

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Кудряшов

Призывы иностранных политиков к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 не имеют реальной силы, заявил в комментарии NEWS.ru российский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов. По его мнению, российские спортсмены останутся белыми воронами в мировом сообществе, а сам он не рассматривает все эти разговоры о перемирии как реальный лозунг, который будет реализован на практике.

К любому перемирию я отношусь хорошо. Как еще я могу реагировать? Мне только непонятна позиция других стран. Все говорят о перемирии, а наши спортсмены продолжают выступать без флага и гимна. У нас давно исчезли иллюзии обо всех олимпийских лозунгах, которые остаются только на бумаге. Никто не принимает никаких реальных действий в духе «Олимпиада останавливает войны и объединяет всех людей». Россия продолжает чувствовать себя белой вороной на Олимпиаде, — сказал Кудряшов.

Инициатором олимпийского перемирия выступил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что намерен «попросить» об этом стороны конфликта. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что официальных шагов на этот счет никто не делал, в то время как власти Украины используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО.