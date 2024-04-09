Михаил Потапов

Боксер Кевин Джонсон рассказал о своих ощущениях после удара Кличко Кевин Джонсон: мои инстинкты стали более острыми, когда меня ударил Кличко

9 апреля 2024 в 14:30 Автор: Михаил Потапов

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Виталий Кличко и Кевин Джонсон в 2009 году