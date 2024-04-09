Кулаки Виталия Кличко ощущаются как край стола, рассказал в интервью NEWS.ru американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство. Бой Кличко с Джонсоном прошел в 2009 году и был титульным, в случае победы Джонсон стал бы чемпионом мира в тяжелом весе.
Его костяшки пальцев ощущаются, как край стола. Однажды он ударил меня в лоб — это сделало мои инстинкты более острыми. Я сказал: «Больше никогда такого не случится». Думаю, это был третий или четвертый раунд. После этого я не пропустил ни одного джеба. Потому что тот удар ощущался так, как будто кто-то стукнул меня кувалдой по голове, — сказал Джонсон.
Кевин Джонсон — экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. В 2009 году он боксировал за этот титул с украинцем Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.
В активе 44-летнего боксера 36 побед (20 — нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.
В январе 2024 года Министерство внутренних дел России опубликовало кадры вручения Кевину Джонсону российского паспорта. После получения гражданства боксер взял новое имя: Кевин Владимирович.