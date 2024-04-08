Боксер Кевин Джонсон рассказал, как помог Путину победить на выборах Боксер Джонсон заявил, что в России впервые голосовал на выборах

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, рассказал в интервью NEWS.ru о голосовании на президентских выборах в РФ. Он признался, что до марта 2024 года никогда не принимал участия в голосовании.

Я вам скажу кое-что, чего никто не знает. Я никогда в жизни раньше не ходил на выборы. Никогда не голосовал в Америке. В Самаре был мой первый опыт. И так оно и ощущалось — как первый раз! Первый раз — самый лучший. Теперь я по крайней мере могу сказать, что голосовал на выборах. Я никогда это не забуду, — сказал Джонсон.

Он также рассказал о причинах, по которым решил принять участие в голосовании. По словам спортсмена, ему хотелось поддержать правильного кандидата.

Я решил, что раз я в России, я должен проголосовать на выборах президента. Причем за правильного кандидата. Я надел футболку с Путиным, чтобы помочь ему победить, — добавил Джонсон.

Джонсон проголосовал на выборах президента России 5 марта. Спортсмен, который в январе 2024 года получил гражданство РФ, посетил избирательный участок в Самаре.