Боксер Кевин Джонсон рассказал, как должна закончиться СВО Кевин Джонсон: СВО закончится, когда будут проведены переговоры о мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Чтобы СВО закончилась, нужно вернуться к причинам, по которым она началась, и проследить весь путь, рассказал в интервью NEWS.ru американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство. Он считает, что необходимо провести переговоры о мире.

Я всем говорю в интервью, что это шахматы, а не шашки. Это все стратегия. Путин понимает это. Это реально игра в шахматы, где фигуры расставлены по всей доске. И все быстро меняется. Это не такое вторжение, когда один человек едет в другую страну, делает что-то, что вызывает эффект домино. Это шахматы, не шашки, — сказал Джонсон.

Он добавил, что конфликт точно закончится, но для этого нужно вернуться к истокам и понять, как он начался.

Нужно проследить весь путь. Через несколько месяцев после начала была дискуссия, как себя вести, вырабатывалась стратегия. Определенные люди говорили, что Украина не должна заключать мир с Россией. И сейчас нужно сесть за стол всем вместе, тем же людям, вести переговоры о мире и прийти к решению, — считает Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон решил получить российский паспорт и взял себе новое имя в честь президента России. Теперь американца зовут Кевин Владимирович.