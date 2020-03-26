https://static.news.ru/photo/04ea8e8c-6ed2-11ea-961a-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Warren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа находится на самоизоляции. Он встречался с принцем Чарльзом.

Они виделись 16 дней назад на службе в церкви в честь Дня Содружества наций Великобритании, передаёт The Sun. Представитель спортсмена отметил, что мужчина здоров и следует рекомендациям властей.

Джошуа желает всем заболевшим скорейшего выздоровления, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Прямой наследник престола находится в группе риска из-за преклонного возраста, однако, по данным Букингемского дворца, болезнь протекает в лёгкой форме. Теперь внук королевы — принц Уильям — остался единственным, кто сможет выполнять функции монарха в случае её болезни.