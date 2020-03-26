Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа находится на самоизоляции. Он встречался с принцем Чарльзом.
Они виделись 16 дней назад на службе в церкви в честь Дня Содружества наций Великобритании,
Джошуа желает всем заболевшим скорейшего выздоровления, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Прямой наследник престола находится в группе риска из-за преклонного возраста, однако, по данным Букингемского дворца, болезнь протекает в лёгкой форме. Теперь внук королевы — принц Уильям — остался единственным, кто сможет выполнять функции монарха в случае её болезни.
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