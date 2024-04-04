Бойца Hardcore Fighting лишили свободы на 3,2 года Mash: бойца HF Муртазалиева приговорили к 3,2 года за незаконное хранение оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что бойца лиги Hardcore Fighting Сиражудина Муртазалиева приговорили к 3,2 года лишения свободы за незаконное хранение оружия. Как утверждается в публикации канала, в доме у спортсмена прошлым летом обнаружили пистолет калибра 9-мм, переделанный из охолощенного в огнестрельный.

По данным канала, боец признался суду, что сам не модифицировал оружие, и не знал, что оно боевое. Как сообщает канал, в суде в эту версию не поверили и вынесли ему обвинительный вердикт.

Ранее в Москве задержали 25-летнего бойца Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса. При нем полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза выяснила, что это были наркотики. Теперь спортсмену грозит уголовное дело.

Ранее девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала NEWS.ru, что спортсмен вломился к ней в дом и избил ее. Она пыталась убежать от него, но он догнал ее. В момент, когда он вел ее домой, на место происшествия подъехал наряд полиции, который и задержал Кулинского. Девушка также рассказала, что в результате инцидента у нее оказалась сломанной рука и ей потребовалась операция. При этом отмечается, что конфликт произошел на почве ревности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.