Бой Олейника в UFC на грани срыва

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник может не выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Дело в том, что его соперник Уолт Харрис сдал положительную допинг-пробу.
«USADA не спит, мой соперник завалил допинг-тест. Сейчас UFC ищет замену, но предложений нет. Это уже второй соперник, который слетел из-за допинга. Обидно — время идёт, я постоянно тренируюсь и пашу», — цитирует Олейника пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Также 41-летний Олейник выразил надежду, что всё уладится и у него будет возможность выйти в апреле в октагон.
Ранее Nеws.ru сообщал, что Фёдор Емельяненко высказал своё отношение к экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.