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Бой Олейника в UFC на грани срыва

Алексей Олейник vk.com/alexeyoleynik1

Алексей Олейник

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник может не выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Дело в том, что его соперник Уолт Харрис сдал положительную допинг-пробу.

«USADA не спит, мой соперник завалил допинг-тест. Сейчас UFC ищет замену, но предложений нет. Это уже второй соперник, который слетел из-за допинга. Обидно — время идёт, я постоянно тренируюсь и пашу», — цитирует Олейника пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также 41-летний Олейник выразил надежду, что всё уладится и у него будет возможность выйти в апреле в октагон.

Ранее Nеws.ru сообщал, что Фёдор Емельяненко высказал своё отношение к экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.


#UFC #АлексейОлейник #смешанныеединоборства #УолтХаррис
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