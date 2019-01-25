Бой Олейника в UFC на грани срыва

https://news.ru/storage/news/e9f730b1dc7efb349163be3dcd7259a1/3d605f37-0e29-41cd-b03e-0a8818894e3c_850.jpg vk.com/alexeyoleynik1

Алексей Олейник

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник может не выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Дело в том, что его соперник Уолт Харрис сдал положительную допинг-пробу.

«USADA не спит, мой соперник завалил допинг-тест. Сейчас UFC ищет замену, но предложений нет. Это уже второй соперник, который слетел из-за допинга. Обидно — время идёт, я постоянно тренируюсь и пашу», — цитирует Олейника пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также 41-летний Олейник выразил надежду, что всё уладится и у него будет возможность выйти в апреле в октагон.

Ранее Nеws.ru сообщал, что Фёдор Емельяненко высказал своё отношение к экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.