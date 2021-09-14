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Богалий предложила своё видение отбора в сборную России по биатлону

14:58, 14 сентября 2021
Богалий предложила своё видение отбора в сборную России по биатлону Фото: vk.com/abogaliy
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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий предложила перед началом сезона провести отборочные соревнования, где дать равные шансы на попадание в состав всем спортсменам сборной страны и лучшим из не входящих в команду.

Никто не должен иметь преференций, кроме входящих в первую двадцатку. Все остальные должны отбираться с чистого листа на равных правах. Я имею в виду примерно 30 лучших биатлонистов России. Если себя проявит кто-то из спортсменов, не входящих в состав сборной, можно успеть оформить ему документы на выезд на январские соревнования. Я бы сделала гонки максимально контактные, то есть помимо спринта добавила бы преследование, масс-старт или суперспринт, — рассказала Богалий NEWS.ru.

Также она отметила, что суперспринт — универсальная и очень интересная дисциплина, которую стоит чаще использовать на всероссийских соревнованиях, так как она успешно применяет её в детско-юношеском спорте на Кубке Богалий — Skimir.

Полностью интервью с Богалий читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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