Богалий: поведение Елисеева стало для меня шокирующим

Через неделю в Тюмени стартует главная проверка сил российской биатлонной сборной в подготовительный период — летний чемпионат России. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в эсклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о роли летних стартов, травматизме на роллерах, прокомментировала конфликт Юрия Каминского и Матвея Елисеева, отсутствие стрелкового тренера в женской сборной и оптимальной системе отбора на этапы Кубка мира.

Анна Богалий

— В это межсезонье серьёзные травмы получили топовые биатлонисты Тарьей Бё и Эмильен Жаклен, при этом и российские биатлонисты не избежали болезненных падений. Что с этим делать?



— Травматизм на лыжероллерах был, есть и будет. Каждый спортсмен должен быть внимателен при прохождении спусков и рабочих участков трассы. Прежде чем бежать гонку нужно ознакомиться с кругом, а в идеале пробежать его ногами в кроссовках на тренировке. Важно почувствовать трассу ногами, оценить глазами все радиусы, а потом уже спокойно и аккуратно проехать. Многое зависит от того, как держит асфальт, какое на нём скольжение. Чаще всего причиной травмы становятся мелочи: маленькая ямка, потеря концентрации, отвлекающий фактор или неправильный вход в поворот. Всё, что угодно. Я сторонник того, что трассы нужно строить не бездумно, чтобы она напоминала американские гонки, а давая возможность с ней справиться не только профессионалам, но и любителям. Трасса должна быть адаптирована для более спокойного катания. У каждого разный уровень горнолыжной подготовки, но при этом нельзя сказать, что Тарьей Бё или французы плохо владеют ногами, поэтому скорее такие инциденты — дело случая.

— У Тарьея как раз отлетело крепление.

Тарьей Бё



— Может и колесо заклинить, а на дешёвых лыжероллерах такие проблемы всегда возможны, хотя понятно, что речь не об этом случае. Мы тренировались на разных стадионах и на разных трассах и условия с точки зрения качества асфальта не всегда были идеальными. Иногда катались просто по дорогам, но делали это очень аккуратно, глядя по сторонам и вперёд и при этом кто-то должен сзади ехать на машине и дублировать. Нужно быть очень внимательным. Особенно это касается общедоступных мест катания. К примеру, сейчас, когда я ухожу кататься, стараюсь делать это пораньше, потому что не все люди понимают, что у нас нет тормозов, а потому, выходя с собачкой или коляской на трассу, вы можете спровоцировать столкновение со спортсменом. Для спортсмена такие инциденты могут обернуться как потерянным сезоном, так и серьёзными проблемами со здоровьем. Также идёт сейчас волна возмущений из-за того, что спортивные объекты ограждают забором, но я считаю, что это правильно и сделано во избежание инцидентов, когда человек неизвестно откуда возникает на трассе. Может, он за грибами пошёл и пересёк траекторию движения спортсмена на спуске, где ему ни затормозить, ни объехать.

— Насколько предстоящий чемпионат России важен для подготовки спортсменов к сезону и должен ли он быть обязательным для сборной России?



— Мне очень понравился чемпионат России, который мы бежали в Уфе в 2011 году, когда Вольфганг Пихлер прогнал всю программу чемпионата мира. Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько хорошо ты готовился и тренировался летом. Я не скажу, что можно смоделировать тут всю подготовку к чемпионату мира, но проверить определённые кондиции, в том числе стрелковые навыки при стрессовой работе и в контактной борьбе, и при очном соперничестве. Для этого нужны максимально приближенные к лыжам лыжероллеры, то есть не очень быстрые.

— Насколько результаты этих стартов сопоставимы с результатами зимой?



— Кто у нас хорошо бежал зимой, тот уже и в сентябре был быстр ногами. Ольга Вилухина перед тем, как стать призёром чемпионата мира показывала там хорошую скорость, одну гонку выиграла Яна Романова. Кроме того летний чемпионат позволяет посмотреть, что изменить в работе в оставшиеся до сезона два месяца, чтобы исправить ошибки. Я бы вообще записывала на камеру каждого спортсмена из сборной команды. Дальше стартов не будет до зимы и останутся только контрольные тренировки и предсезонные старты.

— Что вы думаете по поводу конфликта Матвея Елисеева со старшим тренером Юрием Каминским и о том, какой компромисс выбрал в этой ситуации СБР?

Юрий Каминский



— Мне очень не нравится, когда внутренняя кухня сборной команды вываливается в прессу, которая не в лучшем виде представляет всё происходящее. Мы тренируемся, работаем, готовимся и тут всё внимание притягивают такие скандальные вещи. Я не хочу, чтобы всё уходило в такую попсу, а биатлон держался только на таких хайповых новостях. На самом деле ситуация намного глубже и сложнее. Не представляю, чтобы 20 лет назад кто-то вступил в подобную полемику с тренером или не послушался его плана подготовки и работал самостоятельно. Я бы так точно не смогла без разрешения наставника. Моё понимание спортсмена сборной команды иное, чем у Матвея Елисеева. Это не хорошо и не плохо. Я выступала в другое время, когда были другие спортсмены. Поэтому для меня это было шокирующим. Союз биатлонистов России решил перевести его в группу Башкирова и выбрал, пожалуй, самый оптимальный компромисс, потому что в олимпийский сезон Матвей способен усилить нашу команду в эстафетных гонках и кроме того неплохо бежит спринт. В августе и сентябре у спортсмена должен быть фокус на чёткую и точную работу, а конфликтные ситуации забирают очень много энергии и сил, а потому их лучше избегать.

— А как быть с тем, что спортсмен в принципе игнорирует многих тренеров сборной? Ведь до Каминского и Хованцев с Белозёровым испытывали трудности в диалоге с ним?



— Я считаю, что собственное мнение спортсмена должно опираться на квалифицированные тренерские кадры, которые должны быть рядом с тобой. Биатлон — это сложный технический вид спорта, поэтому в нём всегда надо учиться. Если говорить, что я всё знаю и всегда будет вот так, это не лучшее решение. Другое дело, если Матвей понимает как себя готовить, то лучше уйти на самоподготовку, не трепать никому нервов, но при этом самому отвечать за результат. Но СБР, наверное, принял оптимальное решение, потому что сейчас важно сохранить команду и те наработки, которые были за четыре года.

— Львиная доля опытных спортсменов оказалась в условной группе В (Логинов, Гараничев, Елисеев и Цветков). Как в этой ситуации отбирать состав на Кубок мира и какую группу теперь считать основной? Стоит ли полагаться на мнение старшего тренера или на результаты контрольных стартов?

Евгений Гараничев



— Нужно всем составом пробежать летний чемпионат России, а затем собраться на отборе в ноябре. Никто не должен иметь преференций, кроме входящих в первую двадцатку. Все остальные должны отбираться с чистого листа на равных правах. Я имею ввиду примерно 30 лучших биатлонистов России. Если себя проявит кто-то из спортсменов, не входящих в состав сборной, можно успеть оформить ему документы на выезд на январские соревнования. Главное, чтобы было желание, а тренеры понимали, что эти ребята нам нужны. Я бы сделала гонки максимально контактные, то есть помимо спринта добавила бы преследование, масс-старт или суперспринт.

— Как вы относитесь к нововведению в виде суперспринта?



— Это универсальная дисциплина, очень интересная. Ты с утра бежишь коротенький спринт — это одно, а после промежутка времени выходишь на укороченный масс-старт, где без поблажек работаешь на рубеже. Я уже несколько лет наблюдаю за ним, после того как мы ввели его на наших детских стартах. Я вижу, как дети растут и раскрываются в этой дисциплине, учатся справляться с собой и растут в мастерстве. Я бы хотела видеть больше таких контактных дисциплин, потому что только в хорошей конкуренции родится результат. Если кого-то вытаскивать за былые заслуги, то и вера у спортсменов в честную борьбу пропадёт и ротации не будет, которую мы хотим получить. Мы жалуемся, что молодёжь мало выступает в Кубке мира и нет у них стабильности в скорости, ну так надо решиться на этот эксперимент, при этом не забывая о подводных камнях. Бывают моменты, когда топовые спортсмены чувствуют себя не очень хорошо на отборах.

— Для это есть тренерское решение?



— Да, оно обязательно должно быть для одного спортсмена. Но если ты сильный, то по-любому попадёшь в команду. Я считаю, что успешное выступление нашей команды во многих видах спорта на летних Олимпийских играх было обусловлено прозрачной системой отбора, которая и даёт результат.

— В женской сборной России с марта отсутствует тренер по стрельбе. Эпизодически на сборах пробовались отдельные специалисты, в том числе и стрелковый специалист Александр Куделин, однако никого из них старший тренер Михаил Шашилов не утвердил своим помощником. Это серьёзная проблема?



— Стрелковый компонент — действительно большая проблема, но она не ограничивается рамками сборной команды. Подготовка спортсмена осуществляется в раннем возрасте и все ошибки скрыты там, а исправлять их потом очень сложно в ручном управлении. После окончания карьеры я разбиралась в некоторых своих проблемах на основе книг и разговоров со специалистами, среди которых и Александр Куделин. Конечно, одного тренера на команду мало, но нужно понимать, насколько сами спортсменки понимают, что им делать и как исправлять. Это не детско-юношеская школа, а сборная команда. Тут спортсмены должны быть готовы ко всему, а им приходится исправлять ошибки молодости и в технике, и в психологии. Мы думаем о вершине айсберга, а забываем про детско-юношеское направление, которому нужно уделять внимание в первую очередь. Взрослый спортсмен уже сам должен по ощущениям понимать, что у него идёт не так, сообщить об этом тренеру для поиска совместного решения, поработать вечером на тренажёре «Скатт», на котором очень просто увидеть ошибки. Главное уметь чувствовать, что что-то пошло не так и мешает стабильной стрельбе. Но это должны понимать сами спортсмены.